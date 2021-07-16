Цього року латвійські фермери зазнають колосальних збитків через брак працівників для збору врожаю. Аграрії скаржаться, що на полях залишаться тонни полуниці, вишні та чорниці.

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На поодиноких фермах штат збирачів укомплектований на половину, хоча в більшості випадків справи ще гірші. Фермери вже просили Міністерство землеробства Латвії полегшити в'їзд для трудових мігрантів. Відповідь чиновників – наймати безробітних. Як показала практика, це рішення не дало жодного позитивного ефекту. Виплати по безробіттю в Латвії перевищують заробітки на зборі врожаю, тож охочих працювати в полі не знайшлося.

Коли сезон закінчиться, фермери знову звернуться до чиновників, інакше агропромисловий комплекс країни зазнає шалених збитків.

На планеті збільшилася кількість голодуючих. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Голод посилився: ООН оприлюднила тривожні дані".