В этом году латвийские фермеры терпят колоссальные убытки из-за нехватки работников для сбора урожая. Аграрии жалуются, что на полях останутся тонны клубники, вишни и черники.

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На отдельных фермах штат сборщиков укомплектован наполовину, хотя в большинстве случаев дела еще хуже. Фермеры уже просили Министерство земледелия Латвии облегчить въезд для трудовых мигрантов. Ответ чиновников – нанимать безработных. Как показала практика, это решение не дало никакого положительного эффекта. Выплаты по безработице в Латвии превышают заработки на сборе урожая, поэтому желающих работать в поле не нашлось.

Когда сезон закончится, фермеры снова обратятся к чиновникам, иначе агропромышленный комплекс страны потерпит огромные убытки.

На планете увеличилось количество голодающих. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Голод усилился: ООН обнародовала тревожные данные".