Ліси – це найдешевший та найактивніший поглинач вуглекислого газу. За рік один гектар лісу поглинає 6,5 тонн вуглекислого газу та виділяє 5 тонн кисню.

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Наразі ліси займають 16% території України. Але згідно європейських рекомендацій, оптимальний показник становить не менше 20%.

Для того, щоб досягнути рекомендованого показника, необхідно створити більше двох мільйонів гектарів нових лісів. Разом з тим, заліснення не повинне здійснюватися на унікальних степових ділянках, адже степові екосистеми є домівкою для сотень рідкісних та зникаючих видів флори та фауни і охороняються на рівні всієї Європи.

В ОАЕ створили унікальну доставку манго. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Манго на Lamborghini: в ОАЕ створили лакшері доставку фруктів".