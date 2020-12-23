Літаючий трактор: в Україні створили унікальний дрон для аграріїв
Українські розробники представили Flying Tractor ("Літаючий трактор"), який може виконувати найрізноманітніші завдання.
Літаючий трактор українських виробників не має аналогів у світі. Він здатен виконувати різні функції "точного землеробства" – наприклад, розпилювати добрива і засоби захисту рослин. Flying Tractor можна легко оснастити спеціальними резервуарами по 10 літрів для потрібного розчину. При цьому процес використання дрона досить простий і не вимагає особливих навичок.
Це цікаво! Шедеври на полях: художник малює монументальні картини трактором
Дрон оснащений програмним забезпеченням для планування польотів з використанням GPS. Він вітростійкий, а його корпус захищений від корозії, пилу і вологи, що дозволяє застосовувати його в різних погодних умовах.
Літаючий трактор і приладдя
Flying Tractor: технічні властивості
- Тип: октокоптер (8 моторів і пропелерів)
- Вага: 27 кг
- Загальна вага з максимальним навантаженням: 48 кг
- Час польоту без навантаження: 35 хвилин
- Час польоту з навантаженням: 15 хвилин
- Робоча швидкість польоту: до 11 м/с
- Ширина розпилення: до 6 м
- За один політ може обробити до 3 гектарів поля
До комплектації Літаючого трактора входять сам дрон, а також пульт керування, зарядний пристрій, 3 аккумулятори, програмне забезпечення і курс навчання пілота.
Flying Tractor ("Літаючий трактор"): відеоогляд винаходу
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною