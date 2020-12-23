Українські розробники представили Flying Tractor ("Літаючий трактор"), який може виконувати найрізноманітніші завдання.

Літаючий трактор українських виробників не має аналогів у світі. Він здатен виконувати різні функції "точного землеробства" – наприклад, розпилювати добрива і засоби захисту рослин. Flying Tractor можна легко оснастити спеціальними резервуарами по 10 літрів для потрібного розчину. При цьому процес використання дрона досить простий і не вимагає особливих навичок.

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Дрон оснащений програмним забезпеченням для планування польотів з використанням GPS. Він вітростійкий, а його корпус захищений від корозії, пилу і вологи, що дозволяє застосовувати його в різних погодних умовах.



Літаючий трактор і приладдя

Flying Tractor: технічні властивості

Тип: октокоптер (8 моторів і пропелерів)

Вага: 27 кг

Загальна вага з максимальним навантаженням: 48 кг

Час польоту без навантаження: 35 хвилин

Час польоту з навантаженням: 15 хвилин

Робоча швидкість польоту: до 11 м/с

Ширина розпилення: до 6 м

За один політ може обробити до 3 гектарів поля

До комплектації Літаючого трактора входять сам дрон, а також пульт керування, зарядний пристрій, 3 аккумулятори, програмне забезпечення і курс навчання пілота.

Flying Tractor ("Літаючий трактор"): відеоогляд винаходу

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