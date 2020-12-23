Украинские разработчики представили Flying Tractor ("Летающий трактор"), который может выполнять самые разнообразные задачи.

Летающий трактор украинских производителей не имеет аналогов в мире. Он способен выполнять различные функции "точного земледелия" – например, распылять удобрения и средства защиты растений. Flying Tractor можно легко оснастить специальными резервуарами по 10 литров для нужного раствора. При этом процесс использования дрона достаточно прост и не требует особых навыков.

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Дрон оснащен программным обеспечением для планирования полетов с использованием GPS. Он ветроустойчив, а его корпус защищен от коррозии, пыли и влаги, что позволяет применять его в различных погодных условиях.



Летающий трактор и приспособления

Flying Tractor: технические характеристики

Тип: октокоптер (8 моторов и пропеллеров)

Вес: 27 кг

Общий вес с максимальной нагрузкой: 48 кг

Время полета без нагрузки: 35 минут

Время полета с нагрузкой: 15 минут

Рабочая скорость полета: до 11 м/с

Ширина распыления: до 6 м

За один полет может обработать до 3 гектаров поля

В комплектацию Летающего трактора входят сам дрон, а также пульт управления, зарядное устройство, 3 аккумулятора, программное обеспечение и курс обучения пилота.

Flying Tractor ("Летающий трактор"): видеообзор

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