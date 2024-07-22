Лохина продовжує стрімко дешевшати

За словами аналітиків, фермери вже пропонують свою ягоду за цінами від 80 гривень за кілограм. Це менше ніж 2 долари за кілограм. Якщо точніше, то ціна складає близько 1,9 долара або 1,8 євро за кілограм.

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Наразі це абсолютний ціновий антирекорд по лохині в історії України. Ба більше, малина для свіжого ринку зараз продається оптом не дешевше 100 гривень за кілограм а малина для заморозки – від 60 до 80 гривень за кілограм. Втім, експерти прогнозували подібний розвиток подій ще кілька років тому.

Важливо Раніше шоком для виробників було зниження цін на ягоду до рівня 2,5 долара за кілограм, але такі падіння цін траплялися лише епізодично, і на такому низькому рівні ціна зазвичай трималася не більше тижня-двох. Якщо ж говорити про той час, коли більшу частину плантацій лохини було закладено в Україні, то середня оптова ціна на цю ягоду в той період не опускалася нижче 6 – 7 доларів за кілограм.

З тих пір відбулась серйозна девальвація гривні у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських загарбників, проте навіть у гривні зараз ціни на лохину на ринку України рекордно низькі.

Чому лохина впала у ціні

Колись преміальна і дорога ягода перестала вважатися такою і навіть перестала бути найдорожчою з масових ягід на ринку, попри дефіцит робочих рук для її збирання, дорожнечу у вирощуванні, а також "суперфудні" властивості й користь для здоров'я, які їй приписують.

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак вбачає одразу кілька чинників, що призвели до цього, але не вважає наявний стан справ трагедією для лохинової галузі України.

Зниження цін на лохину – це неминучий процес зростання виробництва цієї ягоди у світі. Ціни нижче 2 доларів за кілограм свіжої лохини вже давно є звичайним явищем для фермерів у найбільших країнах-експортерах. І це дуже важливо, як не парадоксально, саме для майбутнього цієї ягоди, бо доступна ціна на неї стимулює споживання, а також примушує виробників та інших учасників ринку шукати резерви для підвищення ефективності вирощування та маркетингу,

– розповідає Андрій Ярмак.

Водночас, експерт говорить, що Україні зовсім не обов'язково продавати лохину за такою низькою ціною. За його словами, українська ягода може мати низку беззаперечних переваг на ринку перед конкурентами, однак ці переваги потрібно навчитися комунікувати та "продавати", подібно до того, як це роблять українські виробники яблука.

Ярмак вважає, що, попри порівняно невисоку ціну, вирощування лохини в Україні може і має залишатися вигідним. Однак тим, хто не може виходити на прямий експорт, потрібно або продовжувати укрупнюватися та інвестувати в інфраструктуру, або об'єднувати зусилля з іншими фермерами. Уже зараз навіть прямі продажі для дрібних виробників лохини не приносять тих результатів, що були ще 3 – 4 роки тому, і "залишатися на плаву" далі буде навіть їм дедалі складніше.