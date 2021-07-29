Family Garden – це найбільша органічна ягідна плантація Європи. Під лохину компанія виділила 105 гектарів.
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Нещодавно компанія уклала угоду на постачання 5 тонн лохини у Малайзію. Ягоду відправлятимуть щотижня до кінця літа.
Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, активну участь у переговорному процесі брали дипломати.
Дипломати допомогли з аналізом ринку та перевіркою доброчесності потенційних партнерів. У квітні 2021 було організовано онлайн-переговори з потенційними покупцями. Зрештою Family Garden підписав контракт на постачання перших 5 тонн ягід в Малайзію, – зазначив міністр.
Перші партії лохини Family Garden вже вирушили в Малайзію декілька тижнів тому.