Ринок малини та черешні стабільний

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович повідомила, що у порівнянні з початком сезону 2023, у 2024 році вартість малини знизилась із 350 гривень за кілограм до 180 гривень за кілограм, що менше на 48,57%.

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Внутрішній ринок малини, за словами експертки, залишається стабільним. Ціни на черешню сьогодні практично зрівнялися із показником аналогічного періоду минулого сезону. Вони варіюються залежно від регіону та якості продукції.

У середньому сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" ціни черешні становлять близько 45 – 90 грн за кілограм. Завдяки ранньому початку сезону, перша черешня 2024 року коштувала на 30% дешевше, ніж на початку сезону минулого року. Завдяки сприятливій погоді ринок вдосталь насичений черешнею, передумов для цінових стрибків немає,

– говорить Попович.

Щодо попиту експертка зазначила, що ситуація на ринку малини та черешні у 2024 році відзначається коливаннями цін та обсягів виробництва, але попит на українські ягоди залишається на досить високому рівні, незважаючи на економічні труднощі в країні.