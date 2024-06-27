Українські виробники очікують ріст ціни
Разом ці дві країни виробляють приблизно 66% світового виробництва малини для заморожування. Така інформація була озвучена на 13 Міжнародній малиновій конференцію, яка відбулася в Китаї.
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Українські представники на конференції повідомили, що урожай малини в країні має бути на рівні минулорічного. На жаль, через проблеми з електропостачанням окремі виробники орендують або вже зарезервували приміщення для зберігання малини в холодильних компаніях, які працюють у Польщі.
Менша пропозиція малинової сировини в інших країнах Європи, переважно в Польщі та Сербії, означає, що українські виробники цьогоріч розраховують на кращі ціни на промислову малину. Вони також знають, що саме українська малина торік найбільш негативно вплинула на ціни на малину на європейських ринках.
Чому малина може подорожчати
Ціна на якісну малину для заморозки в Польщі цього сезону стартуватиме від 7 – 10 злотих за кілограм. Однак очікування виробників набагато вищі, враховуючи витрати на виробництво та прогнозовану низьку врожайність.
У Сербії плантації малини спочатку постраждали від весняних снігопадів, а потім від квітневих заморозків. Тут урожай може бути на 40% нижчим порівняно з 2023 роком і становити лише близько 40 тисяч тонн.
На Міжнародній малиновій конференції також наголосили на відсутності запасів замороженої малини сезону 2023 року. Тому припускають, що заводи активно купуватимуть якісну малини для заморожування. Вони розраховують на прийнятну ціну, яка дозволить придбати малину в об'ємі, потрібному для споживачів, тобто великих виробників джемів, соків та йогуртів, які через дуже високі ціни відмовлялися від виробництва малинових консервів, на користь інших фруктів.
Перші ціни на малину для заморозки шокували виробників
- Ціни на малину для заморозки відрізняються залежно від регіонів, з найнижчими значеннями у Хмельницькій та Вінницькій областях (35 гривень за кілограм). У Львівській області заморозники планують платити фермерам за малину 42 – 44 гривні за кілограм.
- Терористичні акти Росії впливають на ціну через ризики заморозчиків в Україні.
- Аналітики вважають, що незважаючи на складнощі, є можливість підвищення закупівельної ціни на малину, проте виникають нові ризики для заморозчиків.