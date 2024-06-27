Українські виробники очікують ріст ціни

Разом ці дві країни виробляють приблизно 66% світового виробництва малини для заморожування. Така інформація була озвучена на 13 Міжнародній малиновій конференцію, яка відбулася в Китаї.

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Українські представники на конференції повідомили, що урожай малини в країні має бути на рівні минулорічного. На жаль, через проблеми з електропостачанням окремі виробники орендують або вже зарезервували приміщення для зберігання малини в холодильних компаніях, які працюють у Польщі.

Менша пропозиція малинової сировини в інших країнах Європи, переважно в Польщі та Сербії, означає, що українські виробники цьогоріч розраховують на кращі ціни на промислову малину. Вони також знають, що саме українська малина торік найбільш негативно вплинула на ціни на малину на європейських ринках.

Чому малина може подорожчати

Ціна на якісну малину для заморозки в Польщі цього сезону стартуватиме від 7 – 10 злотих за кілограм. Однак очікування виробників набагато вищі, враховуючи витрати на виробництво та прогнозовану низьку врожайність.

У Сербії плантації малини спочатку постраждали від весняних снігопадів, а потім від квітневих заморозків. Тут урожай може бути на 40% нижчим порівняно з 2023 роком і становити лише близько 40 тисяч тонн.

Деякі заводи у Сербії наприкінці травня надали початкову цінову пропозицію, яка становила близько 280 динарів (приблизно 2,2 – 2,5 євро за кілограм). Однак багато хто вважає, що протягом сезону ціна зростатиме.

На Міжнародній малиновій конференції також наголосили на відсутності запасів замороженої малини сезону 2023 року. Тому припускають, що заводи активно купуватимуть якісну малини для заморожування. Вони розраховують на прийнятну ціну, яка дозволить придбати малину в об'ємі, потрібному для споживачів, тобто великих виробників джемів, соків та йогуртів, які через дуже високі ціни відмовлялися від виробництва малинових консервів, на користь інших фруктів.

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