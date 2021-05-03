На думку урядовців, вирощування енергетичних рослин – це дуже перспективний напрямок для України. Він дозволить пришвидшити декарбонізацію, скоротити викиди парникових газів та буде сприяти енергетичній незалежності держави.

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Вирощування енергетичних рослин на маргінальних землях дозволить не лише отримувати прибуток від малопродуктивних земель, а й замістити імпортний газ місцевими видами палива та відновлювати малопродуктивні землі без додаткових витрат з бюджету.

На думку урядовців, максимальний потенціал заміщення газу завдяки вирощуванню енергетичних рослин та їх використанню для виробництва енергії становить в еквіваленті до 20 мільярдів кубометрів у рік. Також зазначається, що Україна у 2020 році імпортувала майже 16 мільярдів кубометрів газу.

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