По мнению чиновников, выращивания энергетических растений – это очень перспективное направление для Украины. Оно позволит ускорить декарбонизацию, сократить выбросы парниковых газов и будет способствовать энергетической независимости государства.

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Выращивание энергетических растений на маргинальных землях позволит не только получать прибыль от малопродуктивных земель, но и заместить импортный газ местными видами топлива и восстанавливать малопродуктивные земли без дополнительных затрат из бюджета.

По мнению чиновников, максимальный потенциал замещения газа благодаря выращиванию энергетических растений и их использованию для производства энергии составляет в эквиваленте до 20 миллиардов кубометров в год. Также отмечается, что Украина в 2020 году импортировала почти 16 миллиардов кубометров газа.

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