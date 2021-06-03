Манго на Lamborghini: в ОАЕ створили лакшері доставку фруктів

Минулорічна інновація доставки "Манго в Lambo" стала суперхітом, тому цього року її вирішили продовжити.

Минулого року Пакистанський супермаркет започаткував акцію "Манго в Lambo": при замовленні трьох коробок манго вам їх привезуть на Lamborghini.

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Акція стала справжнім хітом мережі, тож цього року супермаркет вирішив продовжити традицію.

Минулого року ми доставили приблизно 1100 ящиків з манго через нашу послугу з "Lamborghini". Цього року ми вже отримали ряд запитів щодо доставки манго через суперкар. Ми впевнені, що цього сезону доставимо понад 2500 коробок з манго і подаруємо людям ще більше незабутніх емоцій, – розповів менеджер Pakistan SuperMarket Dubai Джанзіб Ясін.

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