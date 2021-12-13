Дорогий манго

Taiyo No Tamago – надзвичайно рідкісний сорт манго, він є одним із найдорожчих фруктів у світі. Дерево вирощують у контрольованому середовищі, а плоди коштують близько 7,5 тисячі гривень за штуку.

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Фермер Санкалп Сінгх Паріхар, в якого понад тисяча дерев манго, помітив, що 50 дерев схожі на цей сорт. Він найняв охоронців з собаками, щоб вберегти дерева від недоброзичливців.

Наразі на його деревах не більше 4 плодів на кожному. Знавці вже пропонують йому великі гроші за плоди та дерева.

Фермер знає, який скарб опинився у його саду, тому вирішив не продавати дерев, а розмножувати їх, забезпечивши необхідний догляд та умови.