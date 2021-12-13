Дорогой манго

Taiyo No Tamago – редчайший сорт манго, он является одним из самых дорогих фруктов в мире. Дерево выращивают в контролируемой среде, а плоды стоят около 7,5 тысяч гривен за штуку.

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Фермер Санкалп Сингх Парихар, у которого более тысячи деревьев манго, заметил, что 50 деревьев похожи на этот сорт. Он нанял охранников с собаками, чтобы уберечь деревья от недоброжелателей.

Пока на его деревьях не более 4 плодов на каждом. Знатоки уже предлагают ему большие деньги за плоды и деревья.

Фермер знает, какое сокровище оказалось в его саду, поэтому решил не продавать деревья, а размножать их, обеспечив необходимый уход и условия.