У 2020 році равликові фермери Галицинівської громади на Миколаївщині виростили 50 тонн равликів і розробили власну методику виробництва їхнього слизу, з якого виготовляють натуральну косметику.

Раніше слиз равликів – муцин – миколаївці успішно реалізовували в Європі, але минулого року через пандемія і карантин експорт довелося зупинити, розповідють співвласники ферми Костянтин і Ольга Пономаренки.

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В країнах Євросоюзу споживають близько 300 тисяч тонн равликів Мюллер у рік. Європейські фермери вирощують 200 тисяч тонн, тому був попит на равликів з України.



Зібрані равлики

Основна наша задача була – виростити равлика і в сплячому стані відправити на експорт в Європу. Але зараз там не всі ресторани працюють, тому равликів, звісно, закупляють менше. Проте ми адаптувалися до ситуації, – каже Ольга Пономаренко.

На фермі розробили власний унікальний метод збору равликового слизу, з якого почали виготовляти косметику. Орієнтувалися в своїх розробках на китайський муцин, чистота якого складає 68%.

Миколаївці відправили зразки у Бельгію та Ізраїль. Від бельгійців прийшов сертифікат якості – муцин має чистоту 96%! Ізраїльтяни відповіді щодо параметрів ще не прислали, але вже ведуть переговори про покупку 100 кілограмів сухого муцину.



Ферма на Миколаївщині

Крім виробництва сировини на експорт, на підприємстві розробили також лінію натуральної лікувальної косметики з муцину: крем-мило для вмивання, гель для душу та мило для рук. У планах – виготовлення шампунів, кремів для обличчя та іншої продукції.

У січні 2021 року миколаївські фермери відвідали Інститут геліокультури в Італії в місті Кераско, де вивчали особливості застосування слизу равликів у косметології. При цьому українці не лише самі навчаються, але й інших навчають. Костянтин Пономаренко розробив спеціальну програму для фермерів з метою розвивати виробництво равликів на території громади й регіону.

Хочемо зробити школу, щоб навчити місцевих фермерів Миколаївщини та Галицинівщини вирощувати равликів на своїх присадибних ділянках, паях, землях ОТГ і гарантовано не мати проблем зі збутом, – резюмував Пономаренко.



Равликів багато не буває

Перспективні равлики

Які ще є варіанти використання вітчизняних равликів? Чому нині в Україні їх вигідніше реалізовувати, чим у Європі? Про це йде мова у матеріалі Агро24 "Равлики незабаром можуть скласти конкуренцію фастфудам і суші, – виробник".