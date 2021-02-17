В 2020 году улиточные фермеры Галициновской общины на Николаевщине вырастили 50 тонн улиток и разработали собственную методику производства их слизи, из которой изготавливают натуральную косметику.

Ранее слизь улиток – муцин – николаевцы успешно реализовывали в Европе, но в прошлом году из-за пандемия и карантина экспорт пришлось остановить, рассказывают совладельцы фермы Константин и Ольга Пономаренко.

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В странах Евросоюза потребляют в год около 300 тысяч тонн улиток Мюллер. Европейские фермеры выращивают 200 тысяч тонн, поэтому был спрос на улиток из Украины.



Собранные улитки

Основная наша задача была – вырастить улитку и в спящем состоянии отправить на экспорт в Европу. Но сейчас там не все рестораны работают, поэтому улиток, конечно, закупают меньше. Однако мы адаптировались к ситуации, – говорит Ольга Пономаренко.

На ферме разработали собственный уникальный метод сбора слизи улиток, с которой начали изготавливать косметику. Ориентировались в своих разработках на китайский муцин, чистота которого составляет 68%.

Николаевцы отправили образцы в Бельгию и Израиль. От бельгийцев пришел сертификат качества – муцин имеет чистоту 96%! Израильтяне ответ относительно параметров еще не прислали, но уже ведут переговоры о покупке 100 килограммов сухого муцина.



Ферма на Николаевщине

Кроме производства сырья на экспорт, на предприятии разработали также линию натуральной лечебной косметики из муцина: крем-мыло для умывания, гель для душа и мыло для рук. В планах – изготовление шампуней, кремов для лица и другой продукции.

В январе 2021 года николаевские фермеры посетили Институт гелиокультуры в Италии в городе Кераско, где изучали особенности применения слизи улиток в косметологии. При этом украинцы не только сами учатся, но и других учат. Константин Пономаренко разработал специальную программу для фермеров с целью развивать производство улиток на территории общины и региона.

Хотим сделать школу, чтобы научить местных фермеров Николаевщины выращивать улиток на своих приусадебных участках, паях, землях ОТГ и гарантированно не иметь проблем со сбытом, – резюмировал Пономаренко.



Улиток много не бывает

Перспективные улитки

Какие еще есть варианты использования отечественных улиток? Почему сейчас в Украине их выгоднее реализовывать, чем в Европе? Об этом читайте в материале Агро24 "Улитки вскоре могут составить конкуренцию фастфуду и суши, – производитель".