Посівний календар на травень 2021: поради, що й коли садити

У садівників та городників травень вважається найбільш швидкоплинним і найбільш стресовим. Це період температурних контрастів: нічні заморозки цілком можуть триматися до кінця місяця. Протягом травня потрібно закінчити всі посіви, посадку, пересадку, обрізку, мульчування, проріджування, розпушування та багато іншого, що не було завершено за сезон.

Місячний календар фермерів-садівників на 2021 рік допоможе спланувати всі необхідні заходи. Він складений з урахуванням впливу Місяця та знаків Зодіаку на рослини та природу. Цей календар складений з урахуванням фази та положення Місяця в знаках Зодіаку.

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1 травня

У цей день починається фаза спадного місяця, що триває 11-12 днів. У цей період активність біополя переноситься з наземної частини рослин на коріння. Отже, коріння стають чутливими та крихкими, а стебла та гілки рослини слабо реагують на пошкодження.

Посадка / Фото Unsplash

Цей час сприятливий для посадки та посадки коренеплодів, збору, проріджування, боротьби з бур’янами та шкідниками, кореневої підгодівлі, викопування цибулин, бульб для зберігання. Зрізані квіти в цей період довгий час залишаються свіжими та не в’януть, а зібрані плоди довше зберігаються. Обрізка рослин можлива лише в тому випадку, якщо ви хочете уповільнити ріст пагонів.

Прийнятні види робіт:

пересадка (вкорінення живців), особливо «коріння», декоративних рослин;

розпушення;

прополювання найкраще протягом останніх 3-4 днів фази;

обрізка зарослих рослин; - видалення полуничних вусів;

косіння газону (для затримки зростання);

обприскування від шкідників та хвороб;

заготівля «коренеплодів» та кореневищ лікарських рослин;

закладка компостних відвалів;

органічна підгодівля коренеплодами;

зрізання квітів;

сушіння плодів, а також трав, квітів та коренів лікарських рослин.

2 – 3 травня

Ці дні сприятливі для підживлення квітів. Вкрай несприятливий час для посадки та посіву: насіння не підніметься. Можна орати землю. Прополювання буде успішним. Прищіпка і пасинкування будуть безболісними для рослин. Найкращий час для зрізання дерев.

Ідеальний період для косіння. Майстри, щоб уникнути утворення цвілі в погребах і на кухонних полицях, можуть в ці дні промити їх водою з оцтом - цвіль зникне, місяць допоможе їм.

4 – 6 травня

Можна садити картоплю та інші коренеплоди. Це хороший період для приготування соків та вин. На газонах, скошених в цей період, трава довго не буде рости. Не працюйте в ці дні, використовуючи воду. Не садіть дерева, а також не рубайте їх. Для консервування - невдалий період. Дрова, заготовлені в ці дні, швидко загниють.

7 – 8 травня

Обрізка дерев у ці дні для них пройде безболісно. Чудовий час для внесення добрив для зернових, овочів та фруктових дерев. Період сприятливий для орання та розпушування ґрунту. У ці дні ви можете прополювати і мульчувати посадки. Сприятливий період для заготівлі сіна та дров на зиму.

З найбільшою користю будуть обприскані посадки від шкідників. Для зберігання необхідно збирати коренеплоди, включаючи картоплю.

9 – 10 травня

Боротьба зі шкідниками, які населяють землю, закінчиться успішно. Всі види посаджених коренеплодів прекрасно приживуться. Добре проходить вкорінення саджанців дерев і кущів. Сприятливий період для обрізки дерев і чагарників.

Квіти, зрізані для букета, довго стоятимуть свіжими у воді. Сприятливий період для закладки компостних куп.

11 – 14 травня

У ці дні починається фаза молодого Місяця і триває три дні. Місяця на небі не видно. Але його сили притягання максимальні. Отже, насиченість соків, а також активність біополя у коренях та біля основи стовбурів є найкращими.

Хороший полив додає рослині сил / Фото Pexels

У дні молодого місця слід уникати пошкодження коренів. Верхня, надземна частина рослини замерзає, циркуляція соків припиняється і зростає. Хороший полив додає рослині нових сил. У цей період найбільш ефективно боротьба з бур’янами та шкідниками.

Прийнятні види робіт:

обрізка рослин;

знищення бур’янів;

обприскування від шкідників;

видалення хворих і засохлих гілок;

прищеплювання рослин;

проріджування;

полив в посушливу погоду;

збір насіння;

додаткові підживлення, особливо позакореневі.

Не рекомендується:

висівати (за винятком довго проростаючих насіння);

посадка, пересадка будь-яких рослин;

глибоке розпушування в кореневій зоні (щоб уникнути їх пошкодження);

рясний полив.

15 – 16 травня

Початок зростання Місяця. Фаза Місяця, що зростає триває 11-12 днів. У цей період активність біополя спрямована від коренів до гілок та листя рослини, і, таким чином, спонукає насіння набрякати і проростати, а також сприяє зростанню «вершин». Коріння менш болісно реагують на пошкодження, знижується рівень їх виживання. Енергія та волога рухаються від коріння вгору - до стебел та листя, сприяючи росту та розвитку надземної частини рослин, формуванню нового саджанця. Рослинам потрібно більше води та живлення, тому в цей період потрібно поливати їх частіше.

Прийнятні види робіт:

посів, посадка та пересадка однорічних рослин з їстівною наземною частиною, які дають насіння поза шкаралупою (без плодів), наприклад, зелень та капуста (салат, спаржа, шпинат, лист селери, броколі, капуста, цвітна капуста);

посів, посадка та пересадка огірків, пряних культур, однорічних квітів, троянд, трав, а також коренеплодів та цибулинних;

пересадка в горщики зокрема таких трав: анісу, базиліка, борщівника, кропу, майорану, листя петрушки;

розпушення;

прополювання;

проріджування розсади;

мінеральна підгодівля;

скошування трави.

17 – 19 травня

Сприятливий період для сівби, посадки посухостійких рослин. В ці дні трава буде рівномірно підійматися. Плодові дерева та чагарники легко переносять щеплення. Зібрані в цей період лікарські трави матимуть найбільшу міцність, особливо це стосується трав, які лікують серцеві захворювання. Обприскування від хвороб та шкідників може бути корисним.

20 травня

Найкращий період для посіву, посадки та пересадки всіх видів рослин. Рослини та газони для посіву доводиться глибоко копати. Посіяна в ці дні трава буде неухильно рости. Добрива вносити не можна. Нестійкі до хвороб квіти (гладіолуси, жоржини та ін.) найкраще висаджувати їх у дні Місяця, що росте, тоді вони будуть менше хворіти. Живі живоплоти або дерева, які повинні виростати високими, повинні бути висаджені в ці дні. Ідеальний час для пересадки кімнатних квітів та овочів, вирощених на балконі або підвіконні.

21 – 22 травня

Можна садити у ці дні бобові (квасоля, горох, сочевиця, соя), перець, баклажани, щавель, коріандр, крес-салат, листова гірчиця, шпинат, кріп, зелень, квіти настурції. Можна висаджувати розсаду середньостиглих сортів білокачанної капусти.

Пересадка квітів / Фото Unsplash

Гарний час для вкорінення полуничних вусів. Висаджені в ці дні дерева сливи, вишні, абрикоса, аличі вишні добре приживуться. Сприятливий період для посадки, ділення та пересадки квітів.

23 – 24 травня

Це найкращий час для боротьби зі слимаками. Цей період сприяє посадці помідорів, огірків, гарбузів, кабачків, цвітної капусти, кущової квасолі, полуничних вусів. Можна висіяти насіння дворічних рослин або пікірувати їх саджанці. Розпушування ґрунту і полив дадуть відмінні результати. Рубати дерева зі місяцем, що зростає не рекомендується, жук-короїд може завестися в колодах.

25 травня

Сприятливий період для посадки помідорів та огірків, а також усіх рослин, що тягнуться вгору (горох, квасоля, хміль, виноград, плющ, плетисті троянди тощо).

26 травня

Затемнення (сонячні та місячні), навіть якщо їх не спостерігається у вашому регіоні - несприятливий час для посадки та посіву.

27 – 28 травня

Фаза повного місяця триває три дні, коли вся діяльність біополя зосереджена у надземній частині рослин, а коріння не має енергії. Життєдіяльність рослин найбільш інтенсивна в повний місяць, вони поглинають набагато більше води, ніж зазвичай, насіння поглинає більше вологи з ґрунту. У квітах, плодах і стеблах рослин накопичується найбільша кількість енергії. У повний місяць найбільш соковиті, корисні плоди, але вони не придатні для зберігання. Життєздатність і вкорінення коренів у цей період значно знижуються. А інтенсивно розвиваються надземні частини рослин. Наприклад, гарбуз дуже швидко росте, збільшуючись майже на сантиметр за день.

Прийнятні види робіт:

зрошення;

розпушення;

підгортання;

прополювання;

проріджування розсади;

додаткове підживлення (мінеральне);

боротьба з бур’янами та шкідниками;

обприскування;

мульчування;

Не рекомендується:

посадка (крім картоплі);

трансплантація;

розмноження діленням коренів;

обрізка;

пасинкування.

29 – 31 травня

У цей день починається фаза місяця, що спадає і триває 11-12 днів. У цей період активність біополя переноситься з наземної частини рослин на коріння. Отже, коріння стають чутливими та крихкими, а стебла та гілки рослини слабо реагують на пошкодження. Цей час сприятливий для посадки та посадки коренеплодів, проріджування, боротьби з бур’янами та шкідниками, викопування цибулин, бульб для зберігання. Зрізані квіти в цей період довгий час залишаються свіжими та не в’януть, а зібрані плоди довше зберігаються. Обрізка рослин можлива лише в тому випадку, якщо ви хочете уповільнити ріст пагонів.

Прийнятні види робіт:

пересадка (вкорінення живців), особливо «коріння», декоративних рослин;

розпушення;

прополювання найкраще протягом останніх 3-4 днів фази;

обрізка зарослих рослин;

видалення полуничних вусів;

скошування газону (для затримки росту);

обприскування від шкідників та хвороб;

заготівля «коренеплодів» та кореневищ лікарських рослин;

закладка компостних відвалів;

сушіння плодів, а також трав, квітів та коренів лікарських рослин.

Не рекомендується садити рослини.

Найкращий період для прополювання бур’янів. Перекопайте ґрунт у цей період. Можна посіяти насіння цибулі, петрушки, редьки, білокачанної капусти. Можна удобрювати коренеплоди та фруктові дерева. Сприятливі дні для закладання компостних ям. Хороші результати дасть обробка рослин проти шкідників, що живуть у землі.