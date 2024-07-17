Як мобілізація впливає на галузь

Українська держава наразі стоїть перед одним з найсерйозніших викликів століття, намагаючись балансувати між поповненням армії свіжими силами та збереженням економіки. Експерт "Всеукраїнської аграрної ради" Дмитро Кохан у коментарі 24 Каналу розповів, як процес мобілізації вплине на ринок продовольства та чи можуть аграрії бронювати своїх найцінніших співробітників.

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За словами Кохана, безумовно, будь-яке порушення технологічного процесу негативно впливає на економіку підприємства. Він зауважує, що зараз пройшли часи, коли були величезні прибутки у галузі і можна було якісь кошти витрачати на зайвих працівників.

Дмитро Кохан Експерт "Всеукраїнської аграрної ради" Зараз всі працівники, які є на підприємстві дуже цінні, а їх підготовка займає величезні часовий та фінансовий ресурси. Сучасне аграрне виробництво є досить технологічним. Є сучасне дороге обладнання і осучаснення процеси, тому працівники повинні мати відповідну фахову підготовку. Не можна посадити людину з вулиці на сучасний дорогий комбайн.

За словами аграрного експерта, очевидно, що мобілізація впливає негативно. З іншого боку, у нас немає інших варіантів. В країні триває війна, а у війську потрібні люди. Водночас, Кохан нагадує, що для підприємств залишається така можливість забронювати хоча б 50% найбільш критичних працівників: "Зрозуміло, що є певні особливості, як затягування термінів, складність погодження і так далі, але можливість є".

Яким критеріям повинно відповідати підприємство

Бронювання для аграріїв є, як і для всіх інших галузей економіки, але, за словами експерта, залежить від певних критеріїв. Аграрне підприємство повинно їм відповідати, щоб мати можливість бронювати співробітників. Ці критерії є затвердженими Мінагрополітики.

На момент подачі заявки треба мати в обробці не менше 500 гектарів землі.

Не повинно бути заборгованості зі сплати податків.

Розмір середньої заробітної плати по підприємству повинен бути вищий, ніж розмір середньої оплати по відповідній області.

Ця сума критеріїв дозволяє отримати підприємству статус критичного, що надалі відкриє йому дорогу до бронювання.

Варіанти бронювання працівників

Дмитро Кохан говорить, що один зі шляхів – це подаватися з документами та списками бронювання до Міністерства агрополітики. Там є система, де можна зареєструватися і займатися процедурою бронювання.

Ще один альтернативний шлях – це подаватися через обласні військові адміністрації. Кожна обласна військова адміністрація затверджує такі переліки підприємств, які є критичними у себе в області. Там не виключно аграрні підприємства. Вони там залежно від кількості працівників, сплачених податків. Якщо підприємство підпадає під критерії – теж можна подаватися на бронювання,

– говорить експерт.

Третій шлях, який, за словами Кохана, доступний абсолютно для всіх підприємств в Україні, – це виконання мобілізаційних завдань. Аграрне підприємство може мати мобілізаційне завдання щодо постачання продовольства для територіальної громади чи Збройних сил, чи ще якісь інші завдання.