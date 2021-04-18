Молода картопля вийшла на українські ринки

На українських ринках вже з'явилася молода картопля. Переважно це продукція, яка вирощена у Херсонській області.

На гуртовому ринку "Неждана", що в селі Великі Копані на Херсонщині молоду картоплю продають по 80-120 гривень/кілограм, залежно від фракції.

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На ринку у Великих Копанях також багато іншої молодої продукції. Редиску продають по 42-45 гривень/кілограм, огірок – по 40 гривень/кілограм, рожевий томат – по 65-75 гривень/кілограм. Молоду капусту з Ізмаїлу на Одещині продають по 35 гривень/кілограм.

Надранню картоплю в на Херсонщині вирощують під накриттям з плівки та агроволокна. Практично всі операції роблять вручну. Через високу ціну збут наразі незначний.

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