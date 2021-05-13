Наразі котирування масла, сиру і сухого знежиреного молока підвищилося через високий імпортний попит з Азії. Попит на баранину, яловичину та свинину зумовлює ріст котирувань і на цю продукцію.

Цікаво Ціни на пшеницю різко обвалились

Стабільними на світовому ринку залишилися лише ціни на м'ясо птиці. Також у квітні зафіксували черговий ріст цін на продовольство. Цей процес триває вже 11 місяців поспіль.

Середнє значення Індексу продовольчих цін FAO в квітні склало 120,9 пунктів, що на 1,7% вище в порівнянні з березневим показником і на 30,8% вище в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року.

Ячмінь цього року має потішити хорошим урожаєм. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Урожай озимого ячменю має бути рекордним".