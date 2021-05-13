Сейчас котировки масла, сыра и сухого обезжиренного молока повысилась из-за высокого импортного спроса из Азии. Спрос на баранину, говядину и свинину приводит к росту котировок и на эту продукцию.

Интересно Цены на пшеницу резко обвалились

Стабильными на мировом рынке остались только цены на мясо птицы. Также в апреле зафиксировали очередной рост цен на продовольствие. Этот процесс продолжается уже 11 месяцев подряд.

Среднее значение Индекса продовольственных цен FAO в апреле составило 120,9 пункта, что на 1,7% выше по сравнению с мартовским показателем и на 30,8% выше по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года.

Ячмень в этом году должен порадовать хорошим урожаем. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Урожай озимого ячменя должен быть рекордным".