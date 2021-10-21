Компанії Modern Seafood та Cascadia Seaweed з Канади заявили про початок співпраці у створенні штучного м'яса. Вони хочуть створити та запатентувати рецепт створення м'яса на основі цукрової ламінарії.

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Дослідники вже почали роботу та розробили перші страви. Їхня перевага – водорості не потребують для вирощування прісної води, добрив чи пестицидів, тому їхня продукція матиме позитивний вплив на клімат.

"Пляжний бургер", "Крабовий пиріг", "Рибний пиріг" та "Тістечка з ковбасками чорізо" на основі цукрової ламінарії вийдуть на ринок вже найближчим часом.

Повідомляється, що ці продукти не містять сої, глютену, горіхів та ГМО.

Українські покупці й надалі спостерігатимуть зростання ціни м'яса. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Свинина знову подорожчала: чого чекати далі".