Прорив вчених з Нідерландів дозволить створювати нові сорти цибулі, які надстійкі до екстремальних умов та хвороб.
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Як розповів дослідник Річард Фінкерс, складання геному цибулі було вкрай складним завданням.
Складання деталей було важкою головоломкою, оскільки геном цибулі величезний: приблизно в 16 разів більший за геном томатів і в 5 разів більший за людський, – сказав він.
Цей процес він порівняв з складанням пазлу на 100 тисяч елементів, з яких 95 тисяч – шматочки ясного неба. Втім, процес вдалося зробити завдяки новітнім технологіям секвенування ДНК. Вони дозволили зібрати разом дрібні та великі шматки, які частково перекриваються.