Прорыв ученых из Нидерландов позволит создавать новые сорта лука, которые сверхустойчивые к экстремальным условиям и болезням.

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Как рассказал исследователь Ричард Финкерс, составление генома лука было крайне сложной задачей.

Сборка деталей было тяжелой головоломкой, поскольку геном лука огромен: примерно в 16 раз больше генома томатов и в 5 раз больше человеческого, – сказал он.

Этот процесс он сравнил с составлением пазла на 100 тысяч элементов, из которых 95 тысяч – кусочки ясного неба. Впрочем, процесс удалось воплотить благодаря новейшим технологиям секвенирования ДНК. Они позволили собрать вместе мелкие и крупные куски, которые частично перекрываются.

Защищать растения следует правильно, иначе можно не получить желаемый эффект и даже навредить растениям. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Защита растений: какие типичные ошибки аграриев".