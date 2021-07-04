Прорыв ученых из Нидерландов позволит создавать новые сорта лука, которые сверхустойчивые к экстремальным условиям и болезням.
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Как рассказал исследователь Ричард Финкерс, составление генома лука было крайне сложной задачей.
Сборка деталей было тяжелой головоломкой, поскольку геном лука огромен: примерно в 16 раз больше генома томатов и в 5 раз больше человеческого, – сказал он.
Этот процесс он сравнил с составлением пазла на 100 тысяч элементов, из которых 95 тысяч – кусочки ясного неба. Впрочем, процесс удалось воплотить благодаря новейшим технологиям секвенирования ДНК. Они позволили собрать вместе мелкие и крупные куски, которые частично перекрываются.