Навіщо зберігати степи та луки?

Джерело:WWF-Україна
Степи і луки надзвичайно важливі для глобальної екосистеми та дуже потрібні Україні.
В Україні розпочалися весняно-польові роботи. І під натиском плуга продовжують танути цінні природні острівці. У сільській місцевості не зайнятий природний простір і досі сприймається як території, що марно пропадають. З радянських часів установка "ефективно освоїти землю" міцно засіла в свідомості людей і успішно передається наступним поколінням. Тому новостворені громади, віддаючи під освоєння залишки цілинних земель, практично не замислюються над тим, яких наслідків для добробуту, здоров’я та довкілля варто очікувати після таких рішень.
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Незайманих степів та луків в Україні лишилося критично мало. Утім, навіть серед людей, які опікуються природою, тема збереження трав’янистих екосистем не користується такою популярністю, як, приміром, теми рубки чи посадки дерев.
Справді, в україномовному інфопросторі можна знайти чимало інформації про користь лісів. Натомість аналогічні дані про степи, луки та болота відшукати значно важче. Брак такої інформації призводить до недооцінки важливості цих екосистем. У той час як за головними показниками екосистемних функцій степи в своїй природній зоні нічим не поступаються бореальним лісам. Вони так само ефективно депонують вуглець, регулюють кліматичні умови, підтримують біохімічні цикли, формують первинну біомасу, підтримують біорізноманіття, регулюють колообіг води.
Бездумне розорювання луків і степів вбиває довкілля
Тому з перетворенням великих площ трав’янистих екосистем на ріллю або штучні деревні насадження в зоні степу та лісостепу втрачаються важливі регуляторні механізми й починається дестабілізація природних процесів.
У передових країнах світу методики оцінки економічної вартості всіх прямих і непрямих вигод від існування природних територій з кожним роком удосконалюються, а розрахунки беруться до уваги при прийнятті рішень в сфері природокористування. Наприклад, економічна вартість основних екосистемних послуг трав’янистих екосистем канадської провінції Манітоба оцінюється в 527 – 883 $/га/рік.
Степи та луки дуже потрібні Україні. Ось список пов’язаних з ними основних екосистемних послуг.
Ресурсний потенціал степових та лучних територій залежить від їхніх площ. На маленьких ділянках не можливо користуватись природними ресурсами без шкоди для їх стабільного відтворення.
На місці степів можуть виникнути пустелі
Луки і степи – це території біорізноманіття
Здатність степів та луків підтримувати корисні для людини природні процеси й формувати умови локального середовища залежить не тільки від їх площі, але й від повноти природних компонентів. Втрата біорізноманіття трав’янистих екосистем або перетворення їх на штучні деревні насадження призводять до порушень у важливих регуляторних механізмах.
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Серед культурних та соціальних екосистемних послуг варто згадати про туризм, соціальні функції природного середовища, джерела творчого натхнення та духовного збагачення; можливість проведення наукових досліджень, унаочнення освіти; формування образу малої батьківщини, формування етнографічних груп; вплив на здоров’я.
Степові біоми роблять значний внесок у стабілізацію глобального клімату за рахунок здатності захищати земну поверхню степової зони від перегріву, формування водяної пари в атмосфері, акумуляції вуглецю в степових ґрунтах.
У трав'янистих екосистемах зв’язано близько 1/3 всього запасу вуглецю суші. Більше 70% цієї кількості зберігається у ґрунті. Степові екосистеми за швидкістю акумуляції вуглецю не поступаються лісам та болотам.
З втратою останніх степів назавжди зникне та частина світового біорізноманіття, що пов’язана зі степами. А території, де був степ, перетворяться в напівпустелі та пустелі…
Автор: Любов Ільмінська, краєзнавиця (спільно з Українською природоохоронною групою)Зверніть увагу!