Південь України може перетворитися у пустелю: невтішний прогноз зміни клімату
Глобальне потепління може неабияк вплинути і на Україну. Південні області з часом можуть стати пустелею.
Джерело:РБК-Україна
Україна вже відчуває наслідки глобального потепління. За словами міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського, степи у південному регіоні можуть перетворитися на пустелі.
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Також внаслідок підвищення температури існує серйозна загроза збільшення кількості стихійних лих. Жителі України частіше можуть ставати жертвами паводків у Карпатах, перетворення степів південного регіону в пустелі, затоплення прибрежної зони.
Окрім того, у центральних та південних регіонах існує реальна загроза нестачі питної води.
Також зазначається, що за останні 30 років температура в Україні зросла на 1,2оС.
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