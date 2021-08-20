Найдорожча ягода стрімко дешевшає: причини і наслідки

В Україні суттєво знизилася ціна на лохину. Причини – великі обсяги продукції, низька якість ягід і відсутність діалогу між виробниками.

Цьогоріч, незважаючи на несприятливі погодні умови, урожайність лохини вища, ніж торік, але ціна реалізації – нижча, каже Олександр Стогній, голова кооперативу "Ліга Агро" на Київщині.

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Був великий обвал цін: стартували з 300 гривень за кілогам, впали до 100 і нижче. До того ж стикнулися з технічними проблемами, тому змушені були віддавати ягоду на заморозку, – пояснює аграрій.

Стогній вважає, що стрімке падіння ціни на лохину, яка традиційно є найдорожчою ягодою в Україні, сталося через такі фактори:

збільшення пропозиції

низька купівельна спроможність українців

спекуляції гуртових покупців

Щось пішло не так

Споживачі не хотіли купляти дорогу ягоду й чекали зниження її вартості.

Дорогу ягоду цього річ просто не купували, тому ціни неминуче впали, – пояснює голова "Ліга Агро". – Тільки ціни почали вирівнюватися, відбулося ще одне падіння: багато гуртових компаній вирішили скористатися низькими цінами і заклали ягоди на зберігання до холодильників. Проте, ймовірно, щось пішло не так, якість ягоди не виправдала витрат, тому нині ціна знову нижче 100 гривень.

Ринкові проблеми

Ще одна причина зниження ціни: погане регулювання ринку – між виробниками лохини діалог практично відсутній.

Ми плануємо кооперуватися задля формування експортних партій. Зібрати 20 тонн продукції за 1 – 2 дні самотужки нереально. І якщо з органічними виробниками можна домовлятися, з дрібними господарствами – навряд чи, – резюмує Стогній.

А як у сусідів?

У Польщі цього річ лохина також дешева. І це негативно вплинуло не лише на заробітки виробників ягоди…

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Дешева лохина у Польщі позбавила роботи українських заробітчан".