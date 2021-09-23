Найрентабельніші сільгоспкультури наступного агросезону: які і чому

Озимий ріпак, соняшник, кукурудза і соя стануть найрентабельнішими культурами наступного сезону. Такий прогноз "Насіннєвої асоціації України". Але аграрії повинні серйозно піклуватися про свій врожай.

Щоб мінімізувати ризики і отримати гідний врожай аграрії не повинні економити на інсектицидній обробці насіння. Бо в жовтні, в період вегетації озимих культур, існує ризик зараження хворобами листової пластинки рослин, – каже виконавчий директор асоціації Сюзанна Григоренко.

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Цього сезону озимі культури дуже затребувані у аграріїв, в тому числі й пшениця, додає експертка. Попри наявність стабільних обсягів власного виробництва, запит на високопродуктивні сорти зростає. Проте необхідно перевіряти якість насіння зернових культур на наявність зараженості фузаріозом.

За даними фітопатологічної діагностики насіння, проведеної агрономічною лабораторією ALFA Smart Agro в серпні-вересні 2021 року, посівний матеріал озимих зернових в нинішньому сезоні вражений в основному такими хворобами, як альтернаріоз, фузаріоз і цвіль насіння.

Увага до зволоження

Ще один важливий момент, на якому наголосила Григоренко: аграріям варто стежити за зволоженістю ґрунту, особливо в південних областях.

Один зі способів мінімізації ризиків вирощування сільгоспкультур, пов'язаних з недостатньою кількістю вологи в ґрунті, – це зрошення. Використовуючи системи зрошення, можна значно збільшити врожайність вирощуваних культур: наприклад, озимої пшениці – у двічі, кукурудзи – від 3 до 3,5 рази, сої – у 2,5 рази, картоплі – в 1,5-2 рази.

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