Так коментує ситуацію з цінами на зерно аграрний експерт – партнер в компанії "Барва Інвест" Богдан Костецький.

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Фахівець також назвав головні фактори, які цього сезону впливають на формування ціни:

скорочення виробництва в Росії (72 мільйона тонн проти очікуваних у червні 84 мільйонів)



затримка збирання врожаю через дощі у деяких регіонах Європи та Росії



гірша якість зерна пшениці в Євросоюзі (проблеми з натурною вагою) та логістичні затримки поставок, які через це виникають



посуха в регіонах виробництва ярової пшениці в США, Канаді, Росії та Казахстані і значні втрати обсягів виробництва



циклічний рух: торгові компанії потребують забезпечення поставок обсягами з ринку, через що підвищують ціни, а це ще більше стримує продажі з боку виробників

Згідно зі звітом WASDE, прогноз обіцяє ще більший дисбаланс між світовою пропозицією та попитом. Це зроблено завдяки агресивному зниженню прогнозів виробництва у країнах-експортерах, – резюмує Костецький.

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