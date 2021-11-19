Сорт, що не боїться колорадів

Як стверджують науковці, український сорт картоплі "Щедрик" відлякує колорадських жуків. Вони переконані, що виведення сорту можна прирівняти до "створення вівці, яка не боїться вовка.

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У генеалогії "Щедрика" 5 диких сортів, які є далеко не найбільш улюбленим делікатесом жука. Спочатку колоради звертають увагу на баклажани, потім – на томати та картоплю, а в разі безвиході можуть напасти на перець.

У цьому ланцюжку сорт картоплі "Щедрик" перебуває останнім, тобто жук може їсти його лише при повному голодуванні. Цей фактор грає на користь сорту та дає хороші шанси на гарний урожай.