Сорт, не боящийся колорадов

Как утверждают ученые, украинский сорт картофеля "Щедрик" отпугивает жуков колорадских. Они убеждены, что выведение сорта можно приравнять к "созданию овцы, которая не боится волка".

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В генеалогии "Щедрика" 5 диких сортов, являющихся далеко не самым любимым деликатесом жука. Сначала колорады обращают внимание на баклажаны, затем – на томаты и картофель, а в случае безысходности могут напасть на перец.

В этой цепочке сорт картофеля "Щедрик" находится последним, то есть жук может есть его только при полном голодании. Этот фактор играет в пользу сорта и дает хорошие шансы хорошего урожая.