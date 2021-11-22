Невтішний прогноз: урожай озимини може оновити негативний рекорд

22 листопада 2021 , 19:25
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Джерело:

Graintrade

Багато фахівців з острахом очікують на можливу продовольчу кризу. Схоже на те, що деякі їхні переживання втіляться у життя.

Погодні умови в Україні не сприяють пророщуванню озимих культур. В той самий час в Аргентині сівбу проводять практично без опадів. 

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Трейдери непокояться, що несприятливі погодні умови в основних країнах експорту зерна сильно вдарить по продовольчій безпеці. Суха та морозна погода в Україні дозволить завершити збирання кукурудзи без втрат, але не надто сприяє майбутньому урожаю озимих. 

Також проблеми з погодою зафіксували в Аргентині та США. А от в Бразилії рясні опади дозволяють робити позитивні прогнози на майбутній урожай сої. 

 Раніше повідомлялося, що Україна не збирається впроваджувати жодних експортних обмежень. 

Автор: Ярослав Сиваківський