Невтішний прогноз: урожай озимини може оновити негативний рекорд

Багато фахівців з острахом очікують на можливу продовольчу кризу. Схоже на те, що деякі їхні переживання втіляться у життя.

Погодні умови в Україні не сприяють пророщуванню озимих культур. В той самий час в Аргентині сівбу проводять практично без опадів.

Цікаво Експортні обмеження на зерно: чи впровадять правила в Україні

Трейдери непокояться, що несприятливі погодні умови в основних країнах експорту зерна сильно вдарить по продовольчій безпеці. Суха та морозна погода в Україні дозволить завершити збирання кукурудзи без втрат, але не надто сприяє майбутньому урожаю озимих.

Також проблеми з погодою зафіксували в Аргентині та США. А от в Бразилії рясні опади дозволяють робити позитивні прогнози на майбутній урожай сої.

Раніше повідомлялося, що Україна не збирається впроваджувати жодних експортних обмежень.