Коли все довкола оживає: неймовірна підбірка весняних пейзажів в різних країнах світу

1 березня 2021 , 06:20
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Джерело:

24 канал

У будь-якій країні світу пророда, без сумнівів, по-своєму дивовижна увесь рік. Однак саме навесні, коли все живе пробуджується від зимової сплячки, пейзажі стають надзвичайно мальовничими.

Для багатьох весна є улюбленою порою року. Воно й не дивно, адже саме вона здатна прогнати поганий настрій, побороти депресію і подарувати яскраві й радісні дні.

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Тож поки під ногами ще біжать струмочки, а на вулицях досі лежить сніг, вже зараз ми можемо насолоджуватися сонячними промінчиками, які світять якось по-особливому. Ще трошки і все довкола наповниться соком і оживе. Пропонуємо дізнатися як виглядає весна у різних країнах світу.

Швейцарія


Контрастна весна у Швейцарії / Фото Рixabay


Яскраві зелені листки дерев і бірюза води / Фото Рixabay


На фоні засніжених гір зацвіли перші весняні квіти / Фото Рixabay

Ірландія


Весна в Ірландії / Фото Рixabay

Весняні квіти біля старовинної хати / Фото Рixabay

Весна в Ірландії пробуджує природу / Фото Рixabay

Японія

Дивовижна сакура в Японії / Фото Рixabay


Сакура на фоні неба виглядає дуже ніжно / Фото Рixabay

Весна в Японії / Фото Рixabay

Україна


Магнолія В Україні зацвітає ранньою весною / Фото Рixabay


Гірська річка на фоні карпатських гір / Фото Рixabay


Первоцвіти у лісі / Фото Рixabay

Ісландія


Весна в Ісландії / Фото Рixabay


У воді ще досі плаває лід / Фото Рixabay


Трава у низовині яскравіша, ніж на горі / Фото Рixabay

Фарерські острови


Весна на Фарерських островах / Фото Getty Images


Весна додає контрасту будинкам / Фото Getty Images


Фарерські острови навесні стають майже суцільно зеленими / Фото Getty Images