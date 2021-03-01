Коли все довкола оживає: неймовірна підбірка весняних пейзажів в різних країнах світу

У будь-якій країні світу пророда, без сумнівів, по-своєму дивовижна увесь рік. Однак саме навесні, коли все живе пробуджується від зимової сплячки, пейзажі стають надзвичайно мальовничими.

Для багатьох весна є улюбленою порою року. Воно й не дивно, адже саме вона здатна прогнати поганий настрій, побороти депресію і подарувати яскраві й радісні дні.

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Тож поки під ногами ще біжать струмочки, а на вулицях досі лежить сніг, вже зараз ми можемо насолоджуватися сонячними промінчиками, які світять якось по-особливому. Ще трошки і все довкола наповниться соком і оживе. Пропонуємо дізнатися як виглядає весна у різних країнах світу.

Швейцарія



Контрастна весна у Швейцарії / Фото Рixabay



Яскраві зелені листки дерев і бірюза води / Фото Рixabay



На фоні засніжених гір зацвіли перші весняні квіти / Фото Рixabay

Ірландія



Весна в Ірландії / Фото Рixabay

Весняні квіти біля старовинної хати / Фото Рixabay

Весна в Ірландії пробуджує природу / Фото Рixabay

Японія

Дивовижна сакура в Японії / Фото Рixabay



Сакура на фоні неба виглядає дуже ніжно / Фото Рixabay

Весна в Японії / Фото Рixabay

Україна



Магнолія В Україні зацвітає ранньою весною / Фото Рixabay



Гірська річка на фоні карпатських гір / Фото Рixabay



Первоцвіти у лісі / Фото Рixabay

Ісландія



Весна в Ісландії / Фото Рixabay



У воді ще досі плаває лід / Фото Рixabay



Трава у низовині яскравіша, ніж на горі / Фото Рixabay

Фарерські острови



Весна на Фарерських островах / Фото Getty Images



Весна додає контрасту будинкам / Фото Getty Images



Фарерські острови навесні стають майже суцільно зеленими / Фото Getty Images