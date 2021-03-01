Коли все довкола оживає: неймовірна підбірка весняних пейзажів в різних країнах світу

Джерело:24 канал
У будь-якій країні світу пророда, без сумнівів, по-своєму дивовижна увесь рік. Однак саме навесні, коли все живе пробуджується від зимової сплячки, пейзажі стають надзвичайно мальовничими.
Для багатьох весна є улюбленою порою року. Воно й не дивно, адже саме вона здатна прогнати поганий настрій, побороти депресію і подарувати яскраві й радісні дні.
Дивовижно Плавуча садиба поза мережею: як виглядає унікальна нерухомість на воді
Тож поки під ногами ще біжать струмочки, а на вулицях досі лежить сніг, вже зараз ми можемо насолоджуватися сонячними промінчиками, які світять якось по-особливому. Ще трошки і все довкола наповниться соком і оживе. Пропонуємо дізнатися як виглядає весна у різних країнах світу.
Контрастна весна у Швейцарії / Фото Рixabay
Яскраві зелені листки дерев і бірюза води / Фото Рixabay
На фоні засніжених гір зацвіли перші весняні квіти / Фото Рixabay
Весна в Ірландії / Фото Рixabay
Весняні квіти біля старовинної хати / Фото Рixabay
Весна в Ірландії пробуджує природу / Фото Рixabay
Дивовижна сакура в Японії / Фото Рixabay
Сакура на фоні неба виглядає дуже ніжно / Фото Рixabay
Весна в Японії / Фото Рixabay
Магнолія В Україні зацвітає ранньою весною / Фото Рixabay
Гірська річка на фоні карпатських гір / Фото Рixabay
Первоцвіти у лісі / Фото Рixabay
Весна в Ісландії / Фото Рixabay
У воді ще досі плаває лід / Фото Рixabay
Трава у низовині яскравіша, ніж на горі / Фото Рixabay
Весна на Фарерських островах / Фото Getty Images
Весна додає контрасту будинкам / Фото Getty Images
Фарерські острови навесні стають майже суцільно зеленими / Фото Getty Images