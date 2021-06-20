Внаслідок несприятливих погодніх умов українські виробники черешні зазнали великих збитків.

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Як розповіла керівник служби комунікацій асоціації "Ягідництво України" Тетяна Смірнова, дехто втратив понад половину врожаю.

Втрати вже коливаються від 20% врожаю до 80%. Тієї черешні, яка буде якісною, буде небагато і ціна на неї буде триматися доволі високою, — сказала вона.

До такої ситуації призвели весняні заморозки, а також дощі, які останніми тижнями накрили південь України, зокрема, Мелітополь, який є регіоном-лідером з виробництва черешні. Ягода втрачає товарний вигляд через надлишок вологи. Також повідомляється, що ситуація з кожним днем погіршується.

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