Вследствие неблагоприятных погодных условий украинские производители черешни понесли большие убытки.

Интересно Выращивай и расти: как получить максимальную эффективность с гербицидом Базагран

Как рассказала руководитель службы коммуникаций ассоциации "Ягодоводство Украины" Татьяна Смирнова, некоторые производители потеряли больше половины урожая.

Потери уже колеблются от 20% урожая до 80%. Той черешни, которая будет качественной, будет немного и цена на нее будет держаться довольно высокой, – сказала она.

К такой ситуации привели весенние заморозки, а также дожди, которые в последние недели накрыли юг Украины, в частности, Мелитополь, который является регионом-лидером по производству черешни. Ягода теряет товарный вид из-за избытка влаги. Также сообщается, что ситуация с каждым днем ухудшается.

Сезонная работа в Европе может принести хороший заработок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Сезонные рабочие: сколько сейчас платят в Европе".