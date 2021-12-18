Поповнення органічних сортів

"Moonshadow" має пігментований пурпурно-червоний довгастий вигляд. Його отримали методом традиційного схрещування чорних виноградних помідорів і помаранчевих сортів винограду.

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Продукція має задовольнити смакові та естетичні вподобання споживачів, які надають перевагу органіці. Сорт має великий потенціал, його можуть вирощувати як професійні фермери, так і садівники-любителі.

"Moonshadow" – це покращена версія черрі, яка окрім смаку та вигляду тішить терміном зберігання. Найближчим часом сорт надійде у широкий продаж.