Про Клуб новаторів та його учасників

"Клуб новаторів агробізнесу" – це платформа, де прогресивні та досвідчені агровиробники мають можливість обміну досвідом, знайомства з новими технологіями і продуктами та обговорення їх ефективного застосування для розвитку бізнесу.

Діяльність клубу спрямована на подальший поступальний розвиток сільськогосподарського виробництва, широкого впровадження передових технологічних рішень та інноваційних продуктів на вітчизняному ринку.



Хто входить до "Клубу новаторів агробізнесу"?

До клубу входять 27 аграріїв із 19-ти областей України, які представляють сучасні потужні господарства України, що успішно впроваджують інновації та новітні технології в своїй діяльності. Учасники клубу отримують змогу тестувати нові препарати компанії на свої полях. Завдяки їм, всі аграрії України отримають чесну та достовірну інформацію про те, які результати забезпечила інноваційна продукція компанії BASF на полях.

Що кажуть учасники клубу про продукцію BASF?

На зустрічі "Клубу новаторів агробізнесу" учасники поділилися враженнями щодо використання продуктів BASF, висловили свої спостереження, а також прослухали актуальні рекомендації від спеціалістів BASF щодо використання продуктів, а також щодо нових досліджень роботи продуктів компанії, що може стати у нагоді при вирощуванні сільскогосподарських культур.

Топ-продукція BASF для аграріїв

У 2022 році учасники клубу продовжать застосовувати на своїх полях такі препарати BASF:



Павло Ільїн, Крістіан Телл, Маттіас Хорш

Зверніть увагу! Клієнти компанії BASF зможуть оцінити переваги застосування продуктів разом із насіннєвим портфоліо.