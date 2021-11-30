Штраф за незаконне користування землею

Втім, далеко не всі готові оформляти користування землею, діяти в правовому полі та конкурентних умовах. Бувають випадки, коли фермери незаконно обробляють землю, вирощують культури та отримують прибуток.

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Нещодавно правоохоронці виявили, що на Вінничині фермерка незаконно заволоділа 11,5 гектарами землі. Вона засіяла поле кукурудзою, яку згодом продала.

Жінка заволоділа землею без відповідного рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання в оренду та за відсутності вчиненого правочину щодо цієї ділянки,

– повідомляють у прокуратурі.

Окрім звільнення поля фермерка сплатить штраф у місцевий бюджет. Розмір грошового покарання склав 50 тисяч гривень.