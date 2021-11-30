Штраф за незаконное пользование землей
Впрочем, далеко не все готовы оформлять пользование землей, действовать в правовом поле и в конкурентных условиях. Бывают случаи, когда фермеры незаконно возделывают землю, выращивают культуры и получают прибыль.
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Недавно правоохранители обнаружили, что в Винницкой области фермерка незаконно завладела 11,5 гектарами земли. Она засеяла поле кукурузой, которую впоследствии продала.
Женщина завладела землей без соответствующего решения органа исполнительной власти или местного самоуправления о ее передаче в собственность или предоставлении в аренду и при отсутствии совершенной сделки по этому участку,
– сообщают в прокуратуре.
Кроме освобождения поля фермерша заплатит штраф в местный бюджет. Размер денежного наказания составил 50 тысяч гривен.