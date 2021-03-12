Небезпечну продукцію німецького виробництва привезли з Польщі.

В Україні виявили канцероген у німецькій рафінованій пальмовій олії постачальника Olenex, яку привезли з Польщі.

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Виявлений лабораторією канцероген – 3-монохлор-1,2-пропандіол (3-MCPD) (5138 ug/kg – ppb). Небезпечна олія експортувалася з Німеччини до Польщі, звідки вже потрапила в Україну.

Зазначається, що оператор ринку, який ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або має обіг продуктів, які не відповідають вимогам безпечності, має негайно розпочати процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу.

Цукрова галузь в Україні переживає важкі часи. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна знизила виробництво цукру до історичного мінімуму".