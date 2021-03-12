Опасную продукцию немецкого производства привезли из Польши.

В Украине обнаружили канцероген в немецком рафинированном пальмовом масле поставщика Olenex, которое привезли из Польши.

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Обнаруженный лабораторией канцероген – 3-монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD) (5138 ug/kg – ppb). Опасное масло экспортировалось из Германии в Польшу, откуда уже попало в Украину.

Отмечается, что оператор рынка, который ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или имеет в обороте продукты, что не соответствуюют требованиям безопасности, должен немедленно начать процедуру изъятия этих пищевых продуктов из оборота.

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