В немецком масле в Украине нашли канцероген
Опасную продукцию немецкого производства привезли из Польши.
В Украине обнаружили канцероген в немецком рафинированном пальмовом масле поставщика Olenex, которое привезли из Польши.
Интересно Украина резко обрушила экспорт яиц
Обнаруженный лабораторией канцероген – 3-монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD) (5138 ug/kg – ppb). Опасное масло экспортировалось из Германии в Польшу, откуда уже попало в Украину.
Отмечается, что оператор рынка, который ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или имеет в обороте продукты, что не соответствуюют требованиям безопасности, должен немедленно начать процедуру изъятия этих пищевых продуктов из оборота.
Поделиться новостью