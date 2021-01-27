Нова аграрна революція: як прогодувати населення Землі

За даними ООН, до середини XXI століття населення планети зросте на 30%. Щоб прогодувати всіх, виробництво сільгосппродукції доведеться збільшити на 70%. Один із способів досягнення цього – прискорити впровадження нових технологій у сільському господарстві.

Прогноз ООН не містить ніяких помилок. Саме так: на 70% – щоб прогодувати кожного. Наразі кожний дев’ятий житель планети щодня голодує, а кожен третій – недоїдає. Якщо програма ООН "Нульовий голод" буде виконана до середини століття і всі люди зможуть їсти вдосталь, щорічно необхідно буде вирощувати понад 3 мільярди тонн злаків, замість 2,1 мільярда зараз, а виробництво м’яса має досягти 470 мільйонів тонн (зараз – приблизно 200 мільйонів).

Це завдання буде складно вирішити без "четвертої сільськогосподарської революції". Під цим терміном розуміють впровадження в сільському господарстві новітніх IT-технологій, які дадуть змогу скоротити обсяг ручної праці й підвищать врожайність.

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За останні 10 років різні агротехнологічні стартапи залучили понад 23,6 мільярда євро. Інвестиції в розвиток біотехнологій, автоматизації управління, аналізу даних і логістики збільшилися в рази.

Потенціал автоматизації АПК величезний. Багато нових технологій ще перебувають на ранній щаблі розвитку, але деякі вже можна використовувати тут і зараз. Далі – низка високотехнологічних рішень, які можуть підвищити ефективність аграрного підприємства вже сьогодні.

Агророботи



Project Xaver від AGCO і Fendt / Фото AGCO і Fendt

На сучасних фермах роботи вирощують і збирають урожай, доглядають за тваринами і стежать за їхнім здоров’ям. Машини без участі людини зрошують поля і прополюють бур’яни. У зерносховищах роботи стежать за температурою і вологістю.

Ідея роботизованої сільськогосподарської техніки далеко не нова. Перша концепція була представлена ​​ще в 1940-х роках, а в 1950-х в Ford розробили прототип безпілотного трактора The Sniffer, який, втім, так і не був запущений у виробництво.

Зараз практично всі великі виробники сільськогосподарської техніки на кшталт New Holland, John Deere та CLAAS розроблюють безпілотну або дистанційно керовану польову техніку. AGCO і Fendt мають спільний проєкт Project Xaver зі створення автономних роботів для посіву, догляду за рослинами і збирання врожаю.

Найбільша аграрна технологічна компанія The Syngenta Group має цілий портфель стартапів, які розроблюють ботів і ПЗ для сільського господарства.

Компанії з різних галузей промисловості об’єднують зусилля для створення нових сільськогосподарських роботів. Один зі свіжих прикладів – проєкт Bosch і BASF для створення "розумної" системи зрошення Smart Spraying, яка має бути випущена у 2021 році.



Smart Spraying від Bosch і BASF / Фото: BASF

Величезні інвестиції надходять і новим стартапам, які пропонують власні оригінальні концепти агроботів. Швейцарська компанія EcoRobotix розробила AVO – робота, який автономно розпізнає і виполює бур’яни. Датська Agrointelli завершила створення багатозадачного бота Robotti, який може виконувати різні типи сільськогосподарських робіт упродовж усього сезону.

Дрони

Використання дронів – один із перших кроків на шляху до IT-трансформації сільського господарства. Оснащені датчиками й камерами дрони складають мапи, передають зображення і збирають різноманітні дані. Дронами можна керувати дистанційно, але є й повністю автономні моделі, які літають по заданих маршрутах, спираючись на дані GPS.

Такі спеціалізовані сільськогосподарські дрони, як eBee від SenseFly або PrecisionHawk збирають дані, на основі яких можна робити висновки про здоров’я сільськогосподарських культур, зрошення, обприскування, посадку, стан ґрунту. На основі зібраних ними даних можна робити підрахунок рослин і прогнозувати врожайність. Ба більше, дрони можуть самостійно оцінювати стан рослин, знаходити і проводити аналіз ділянок, де культури ростуть найкраще.

Автоматизація бізнес-процесів



Додаток Crop Disease Alert – вірний помічник аграріїв / Фото: MMU

Підвищити ефективність сільськогосподарського підприємства можуть не тільки роботи і дрони, а і впровадження сучасних систем автоматизації бізнес-процесів.

Є вже готові рішення, такі як SAP Farm Management від Vistex. Це – спеціалізований під потреби аграрного бізнесу модуль, інтегрований з ERP (системою планування ресурсів підприємства). Нідерландська Waterwatch розробила додаток Crop Disease Alert, яке стежить за умовами зростання рослин. Якщо система виявляє будь-які відхилення, вона відправляє повідомлення про ризик розвитку в рослин хвороб. Ця програма покликана скоротити використання пестицидів на 15% і обмежити їхнє застосування лише тими випадками, коли воно необхідне.

Крім галузевих IT-систем, сучасне фермерське підприємство складно уявити без універсальних рішень автоматизації бізнес-процесів, які можна застосувати в будь-яких сферах бізнесу. Для цього найкраще підходять універсальні системи BPM (Business process management), такі як Scriptum. Вони можуть допомогти автоматизувати бізнес-процеси поетапно, один за іншим.

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Позбавлення офісу від паперового документообігу – перший простий крок на шляху скорочення витрат і підвищення ефективності. Системи зовнішнього електронного документообігу, такі як Deals, дають змогу перевести в цифровий формат усі документи, якими підприємство обмінюється з контрагентами. Внутрішню, організаційно-розподільну документацію можна перевести в "цифру" за допомогою систем ECM (Enterprise Content Management), таких як Megapolis.DocNet.

Автор: Дмитро Прібитько