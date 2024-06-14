Що відомо про нову міністерку

39-річна Вірсма прийшла в політику після того, як вийшла заміж за молочного фермера, з яким познайомилася на шоу. Депутаткою вона була з 19 липня 2023 року.

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Партія BBB виникла у 2019 році як протест проти рішень уряду обмежити використання азотних добрив для фермерів. Минулого року ця партія несподівано перемогла на виборах до верхньої палати парламенту Нідерландів.

Цікаво! До своєї політичної кар'єри Фемке Вірсма працювала радницею для різних сільськогосподарських організацій, таких як "Нідерландська спілка молочних фермерів" і Team Agro NL, яка підтримує фермерів, садівників і рибалок.

Передбачається, що представники партії BBB займуть дві ключові посади в оновленому Міністерстві сільського господарства, рибальства, продовольчої безпеки та природи Нідерландів.

Фемке Вірсма очолить міністерство, а 71-річний Жан Руммені стане державним секретарем.

Агрополітика Нідерландів

Нідерланди в останні роки стали осередком виникнення більш бойової, правої сільської політики. Створення у 2019 році Farmers Defence Force сприяло зростанню партії BBB і надихнуло подібні рухи в Бельгії, Німеччині, Франції та Польщі, які цього року підживили протести проти аграрної політики ЄС.

Коли член палати представників Нідерландів Герт Вілдерс намагався сформувати коаліційний уряд після перемоги на загальних виборах у листопаді минулого року, партія BBB, яка отримала сім місць, підтримала його у лютому.

Цікаво! В обмін на це вона отримала зобов'язання скасувати план вихідного прем'єр-міністра Марка Рютте щодо зменшення викидів азоту шляхом скорочення поголів'я худоби та закриття ферм.

Коаліційна угода минулого місяця передбачала перегляд правил щодо азоту, щоб дозволити фермерам більше розбризкувати гній на своїх полях і запобігти примусовим захопленням ферм.