Скільки коштів отримали аграрії

Підприємства отримали загалом майже 52 мільйони гривень. З початку року було виплачено 203 мільйони гривень 53 виробникам.

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Зокрема, на розвиток садівництва було виплачено 145,5 мільйона гривень 40 господарствам. Ще 13 підприємств отримали 57,5 мільйона гривень на теплиці.

Цікаво! З моменту запуску програми було виплачено 908 мільйонів гривень 209 суб’єктам господарювання. Зокрема, 682,7 мільйона гривень отримали 165 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, а 225,4 мільйона гривень – 44 підприємства на теплиці.

Як виплачуються гранти

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого та середнього бізнесу.

Вона надає можливість створення або розвитку власного бізнесу за напрямками:

"Своя справа";

"Свій сад";

"Своя теплиця";

"Новий рівень".

У 2023 році було видано 125 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (417,9 мільйона гривень) та тепличного господарства (152,5 мільйона гривень). Відповідно до наказів, планується створення понад 14 тисяч робочих місць.

Зауважте! Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати не менше 30 % вартості проєкту власними або кредитними коштами. Обов’язковою умовою є працевлаштування необхідної кількості працівників.

Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від виду насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних працівників на гектар.