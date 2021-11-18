Нарощуємо обсяги імпорту

В Україну завезли 4,2 тисячі тонн сирів, це половина середнього місячного об'єму продажів. Таких великих партій імпорту сиру раніше не було, тому можна вважати це новим рекордом.

До теми Дефіцит сала: в Україні склалася абсурдна ситуація

Подорожчання сиру в Європі

Аналітики стверджують, що останні партії сиру закуповувалися за старими договорами та цінами, відповідно, очікувати подальшого росту імпорту не варто. Вже зараз сир у Європі подорожчав, а купівельна спроможність українців поступово знижується.

Також продавці зберігають надію, що цього року традиційно зросте попит на сири у період новорічних свят.

У кого купуємо та кому продаємо

Основний об'єм імпортного сиру Україна купує у Польщі (41%), Німеччині (14%) та Нідерландах (11%). Що ж стосується експорту, то найбільш активними покупцями нашої продукції є Казахстан (70%) та Молдова (25%).