Рекордна ціна

Вартість сала в Україні вже побила усі можливі рекорди. Зараз його купити важче, аніж відбірну свинину.

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Так звана "серединка" зараз коштує 170 гривень за кілограм, за шматки для тушкування доведеться заплатити 80 гривень. Як стверджують експерти, ціни ще не досягнули межі та будуть рости.

Причини здорожчання сала

Тримати худобу для домогосподарств невигідно та тяжко. Своєю чергою свиноферми спеціалізуються на м'ясних породах, тому не пропонують ринку сало. Окрім того, ріст ціни на енергію та корми провокує скорочення поголів'я.

Через усі ці фактори виник дефіцит сала, і покривати його наразі нічим. Цілком можливо, що в майбутньому Україні доведеться імпортувати сало з ближніх країн.