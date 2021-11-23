Несолодкі ціни на мед

Найдешевший мед на українському ринку – з різнотрав'я. Такий продукт коштує приблизно 150 гривень за літр.

Цікаво Ціна картоплі опустилася до історичного мінімуму: чи продовжиться падіння

А от найдорожчим став липовий та акацієвий мед. За нього покупцям потрібно заплатити в районі 400 гривень за літр.

На зростання вартості меду вплинуло збільшення витрат на переробку. Окрім того, органічне виробництво теж має великий вплив на ціну.

Експерти зазначають, що 90% українського меду йде на експорт, тому ціни завжди будуть "європейськими". Втім, подальшого зростання ціни меду фахівці не прогнозують, адже продукції є вдосталь.