Несолодкі ціни на мед
Найдешевший мед на українському ринку – з різнотрав'я. Такий продукт коштує приблизно 150 гривень за літр.
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А от найдорожчим став липовий та акацієвий мед. За нього покупцям потрібно заплатити в районі 400 гривень за літр.
На зростання вартості меду вплинуло збільшення витрат на переробку. Окрім того, органічне виробництво теж має великий вплив на ціну.
Експерти зазначають, що 90% українського меду йде на експорт, тому ціни завжди будуть "європейськими". Втім, подальшого зростання ціни меду фахівці не прогнозують, адже продукції є вдосталь.