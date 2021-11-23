Несладкие цены на мед
Самый дешевый мед на украинском рынке – из разнотравья. Такой продукт стоит около 150 гривен за литр.
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А вот самым дорогим оказался липовый и акациевый мед. За него покупателям нужно заплатить в районе 400 гривен за литр.
На рост стоимости меда повлияло увеличение затрат на переработку. Кроме того, органическое производство тоже оказывает большое влияние на цену.
Эксперты отмечают, что 90% украинского меда уходит на экспорт, поэтому цены всегда будут "европейскими". Впрочем, дальнейшего роста цены меда специалисты не прогнозируют, ведь продукции достаточно.