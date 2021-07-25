Найвищий соняшник у світі тепер має висоту 9,17 метрів. Ганс-Пітер Шиффер – досвідчений садівник, який тричі бив свій власний рекорд: в 2009 році (8,03 метра), 2012 році (8,23 метра) і 2013 році (8,75 метра).

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Минулого року садівник зв’язався з Книгою рекордів Гіннеса, щоб повідомити, що його соняшник став вищим, ніж у попередні рази.

Втім, не все йшло гладко: негода та сильний град сильно пошкодили рекордні соняшники. Це дуже стурбувало фермера, але, на його щастя, рослини витримали тиск та продовжили рости.

Вінницька область може похизуватися хорошою урожайністю пшениці. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "На Вінничині зафіксували неймовірну урожайність пшениці".