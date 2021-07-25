Найвищий соняшник у світі тепер має висоту 9,17 метрів. Ганс-Пітер Шиффер – досвідчений садівник, який тричі бив свій власний рекорд: в 2009 році (8,03 метра), 2012 році (8,23 метра) і 2013 році (8,75 метра).
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Минулого року садівник зв’язався з Книгою рекордів Гіннеса, щоб повідомити, що його соняшник став вищим, ніж у попередні рази.
Втім, не все йшло гладко: негода та сильний град сильно пошкодили рекордні соняшники. Це дуже стурбувало фермера, але, на його щастя, рослини витримали тиск та продовжили рости.