Нові рекорди ріпаку

На паризькій біржі Euronext ціни на ріпак цього тижня оновили рекорд. Лютневі ф'ючерси котирувалися по 857 доларів за тонну.

Читайте також Раннє дозрівання і великий урожай: вчені презентували новий сорт картоплі

Лише впродовж грудня ціна ріпаку виросла на 14%. Причина – зростання дефіциту пропозицій та ріст ціни на ріпакову олію.

Оскільки газ у Європі сильно подорожчав, суттєво зріс і попит на біопаливо. Це також штовхає ціни на ріпак догори.

Експерти зазначають, що новий рекорд – далеко не межа для цін ріпаку. Передумов для здешевшання газу немає, тому є висока ймовірність того, що рекорд оновиться вже найближчим часом.